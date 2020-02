Terrorschutz im Hagener Karneval: Sensible Bereiche gesperrt

Hagen. Die Sicherheit der Narren steht beim Karneval in Hagen im Fokus. Polizei und Ordnungsamt haben ein Konzept erstellt.

Um den Narren in Hagen an den tollen Tagen größtmöglichen Schutz zu gewähren, hat das Festkomitee in Abstimmung mit der Polizei und dem Ordnungsamt ein Sicherheitskonzept erstellt. „Das gab es ja auch schon im Vorjahr“, berichtet Zugleiter Ulrich Heck. Gott sei Dank habe es – abgesehen davon, dass mancher Jeck zu viel getrunken und deshalb über die Stränge geschlagen hatte – keine nennenswerten Vorfälle gegeben.

Einige sensible Bereiche werden während der Umzüge mit Fahrzeugen oder anderen Barrieren abgesperrt sein. Im Prinzip werde das Festkomitee von allen städtischen Behörden unterstützt, so Heck: „Deshalb können wir die Sicherheit auch kostenneutral gewährleisten.“ Einen hundertprozentigen Schutz könne es natürlich nie geben.

Keine Hinweise auf konkrete Gefährdung

Die Hagener Polizei teilte mit, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Aktuell gebe es keinerlei Hinweise auf eine konkrete Gefährdung.