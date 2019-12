Infobox Tag der offenen Tür am 7. Dezember

Tag der offenen Tür am 7. Dezember

Die zukünftige Oberstufenleitung wird mit einem Informationsstand am Tag der offenen Tür am 7. Dezember von 10 bis 14 Uhr in der FESH-Gesamtschule vertreten sein.

Hier bietet sich die Gelegenheit zum persönlichen Gespräch sowie zur Voranmeldung für die Oberstufe ebenso wie für die 5. Klasse.

Weitere Infos unter www.fesh-hagen.de oder das Sekretariat: : 02331-598110; E-Mail: info@fesh-hagen.de.