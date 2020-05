Polizei Supermarkt-Kunde in Hagen droht Verkäufer mit einer Machete

Hagen-Mitte. Ein 64-Jähriger hat in einem Supermarkt an der Schwenke gedroht, einen der Angestellten zu töten. Der Mann besaß eine Machete.

Nach wüsten Todesdrohung hat die Hagener Polizei einen betrunkenen Supermarkt-Kunden aus dem Verkehr gezogen. Gegen 12.30 Uhr kam es am Freitag in einem Supermarkt an der Schwenke zu dem Einsatz. Nach bisherigen Ermittlungen drohte ein 64-Jähriger einem Mitarbeiter des Lebensmittelanbieters, diesen zu töten.

Zeugen beobachteten wenig später, wie der Mann zu einem Mercedes ging. Dort hantierte er mit einer Machete. Die Polizei konnte den Hagener in seinem Fahrzeug stellen. Bei seiner Festnahme leistete er keinen Widerstand. Schnell stand fest, dass er mit über 1,4 Promille stark betrunken war. Die Beamten stellten die Machete sicher, die sie im Fahrzeug fanden. Anschließend nahmen sie dem Mann auch noch den Führerschein ab, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und ließen zwei Anzeigen folgen.