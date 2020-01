Suche nach Alternativen

Einige Brink-Fahrzeuge stehen auch an der Wehringhauser Straße hinter Schaufensterscheiben in den Ladenlokalen gegenüber. Dort gibt es nach Angaben von Geschäftsführer Christian Brink zwar keine Beschädigungen an den Autos, dafür gebe es aber immer wieder ekelige Spuren an den Glasfronten und Eingangstüren.

Inzwischen prüft der Händler bereits, den angestammten Standort aufzugeben. Doch die Gespräche mit der Hagen-Agentur haben bislang gezeigt, dass es keine interessante Alternative – also beispielsweise ein leerstehendes Autohaus – in Hagen gibt.

Christian Brink und sein Bruder Thorsten, die natürlich auch über das Internet zahlreiche Autos vermarkten, würden sich mit dem Hagener Traditionsbetrieb aber auch in den Ennepe-Ruhr-Kreis oder in Richtung Iserlohn orientieren.