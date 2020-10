Körperverletzung Streit auf der Straße in Hagen: Männer mit Messer verletzt

Wehringhausen. Das hätte schlimmer ausgehen können: Mit Stichwunden endete für zwei Männer in Hagen-Wehringhausen eine Auseinandersetzung auf offener Straße.

Mit einem Messer trugen vier Männer am Donnerstagnachmittag in Wehringhausen einen Streit aus. Zwei von ihnen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie nicht mehr Auto fahren konnten. „Es handelte sich zwar um oberflächliche Stichverletzungen, aber die können auch sehr weh tun“, sagte ein Sprecher der Hagener Polizei.

Warum die Männer, allesamt mit Migrationshintergrund, aufeinander losgingen, ist nicht bekannt. Jedenfalls gerieten sie in der Augustastraße in einen heftigen Streit, in dessen Verlauf einer von ihnen ein Messer zog und damit auf zwei Kontrahenten (29, 43) einstach. Der Täter und sein Kumpel flüchteten dann vom Tatort.

Stichwunden im Krankenhaus behandelt

Die beiden Opfer versuchten zunächst, mit ihrem Auto ins nahe Krankenhaus zu fahren. Dazu waren sie aufgrund ihrer Verletzungen jedoch nicht mehr in der Lage, so dass sie sich von Familienangehörigen bringen ließen. Nach ambulanter Behandlung ihrer Stichwunden konnten sie die Klinik wieder verlassen.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bisher ergebnislos. Beide waren zirka 20 bis 25 Jahre alt und werden nach Polizeiangaben als türkisch- bzw. arabischstämmig beschrieben. Einer der Täter hat dunkle Haare und wird als 1,70 m bis 1,80 m groß beschrieben. Der andere Täter ist zirka 1,60 m bis 1,70 m groß und hat blonde Haare.

Die Kriminalpolizei war zunächst von einem schweren Verbrechen ausgegangen und hatte am Donnerstag eine Mordkommission eingesetzt. Diese wurde aber inzwischen aufgelöst, ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel. 02331-986 2066.