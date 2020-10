Streik am Donnerstag: die verwaiste Haltestelle am Boeler Markt.

Kein ÖPNV Streikauswirkung: verwaiste Bushaltestellen in Hagen

Hagen. Der Streik zeigt Auswirkungen, der Öffentliche Nahverkehr in Hagen steht still, kaum ein Bus ist unterwegs in den Straßen der Stadt.

Kaum ein Bus rollt am Donnerstag durch Hagen. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder zum Warnstreik aufgerufen, um ihrer Forderung nach mehr Lohn in den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen. Nur wenige Fahrzeuge sind im Einsatz, beispielsweise die Busse, die die Schüler zur Förderschule Gustav Heinemann in Oberhagen bringen bzw. von dort abholen.

Das größte Busunternehmen in der Stadt, die Hagener Straßenbahn AG, beschäftigt knapp 400 Busfahrer, die sich fast alle im Ausstand befinden. Erst in der Nacht zum Freitag um 3.07 wird der reguläre Fahrgastbetrieb wieder aufgenommen. Dann rollt der erste Bus aus dem Depot.