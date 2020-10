Die Busse der Hagener Straßenbahn AG bleiben am Donnerstag im Depot.

Verkehr Streik in Hagen: Wahrscheinlich fährt nur ein einziger Bus

Hagen. Auch ein wichtiges Tochterunternehmen der Hagener Straßenbahn AG wird am Donnerstag bestreikt. Wahrscheinlich fährt nur ein einziger Bus.

Der angekündigte Streik im Öffentlichen Nahverkehr am Donnerstag wird die Stadt Hagen härter treffen als befürchtet. Wie die Hagener Straßenbahn AG mitteilt, werden am Donnerstag praktisch überhaupt keine Busse fahren: „Wir können auch keinen Notfahrplan anbieten“, so Unternehmenssprecher Dirk Thorbow.

Denn am Mittwoch hat die Gewerkschaft Verdi auch das Unternehmen Sander Reisen zum Streik aufgerufen. Da der Hagener Straßenbahn AG damit das Fahrpersonal ihres Tochterunternehmens ebenfalls nicht zur Verfügung steht, kann der unter Vorbehalt angekündigte Notfahrplan auf Basis des Nachtexpress-Fahrplans nicht umgesetzt werden.

Auch die Einsatzwagen für den Schülerverkehr entfallen, abgesehen vom Bus für die Gustav-Heinemann-Förderschule.

Auch die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr, die einige Buslinien in Hagen bedient, wird am Donnerstag bestreikt.