Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtteile betroffen

Eine ähnliche Situation wie in Hohenlimburg gibt es auch in Haspe: Auch hier gibt es – neben der Innenstadt – noch eine Commerzbank-Filiale. Die Filiale der Deutschen Bank wurde bereits in eine SB-Station umgewandelt.

Getroffen hatte der Strukturwandel in der Bankenwelt zuletzt Vorhalle: Dort soll die Filiale der Sparda-Bank geschlossen werden. Es bleibt dann die Filiale am Friedrich-Ebert-Platz in der Hagener Innenstadt.