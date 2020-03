Erster Corona-Fall in Hagen: Waldorfkindergärten geschlossen

Hagen. Hagen hat einen ersten Corona-Fall. Weil Kontakte zum Waldorfkindergärten und zur Waldorfschulen bestehen, bleiben die Einrichtungen geschlossen.

Der erste Fall einer Corona-Erkrankung in Hagen ist am Sonntagabend bestätigt worden. Die erkrankte Person ist männlich, mittleren Alters und weist nur leichte Symptome auf.

Da drei Kontaktpersonen des Erkrankten eine Verbindung zur Waldorfschule in Haspe und den Waldorfkindergärten in Haspe und Delstern haben, bleiben alle drei Einrichtungen vorsorglich zunächst bis einschließlich Dienstag geschlossen. In der Zwischenzeit testet das Gesundheitsamt der Stadt Hagen die drei Kontaktpersonen und lässt die Ergebnisse auswerten, so dass am Dienstagabend über das weitere Vorgehen entschieden werden kann.

Nur wenige Kontakte innerhalb der Stadt

Der Erkrankte hatte sonst nur wenige Kontakte innerhalb Hagens. Das erklärt die Stadt in einer Mitteilung am Sonntagabend. Das Gesundheitsamt setzt sich mit allen Betroffenen in Verbindung.

Für andere Hagener bestehe keine Gefahr, so die Stadt weiter. Das Gesundheitsamt der Stadt Hagen ist für Fragen besorgter Bürgerinnen und Bürger unter der Hotline 02331/2073934 montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Weitere Informationen im Internet

Informationen über das weitere Vorgehen folgen auf der städtischen Internetseite www.hagen.de und auf den offiziellen Social Media-Kanälen der Stadt Hagen. Informationen zum Coronavirus allgemein gibt es auf der Homepage des Robert Koch-Institutes www.rki.de/faq-ncov und auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung www.infektionsschutz.de.