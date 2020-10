Die Stadt Breckerfeld hat unmittelbar auf die Ergebnisse des Corona-Gipfels reagiert. Die Sporthalle sowie die Schwimmhalle sind ab sofort geschlossen. „Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, sie noch bis Montag offenzuhalten“, so Bürgermeister André Dahlhaus angesichts des Infektionsgeschehens im Kreis und in der Hansestadt. Auf der Sport- und Freizeitanlage ist nicht die Stadt, sondern eine gemeinnützige GmbH offiziell Hausherr und Betreiber. Hier gibt es allerdings eine eindeutige Empfehlung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen an die Vereine, den Trainingsbetrieb ebenfalls unmittelbar einzustellen.

Abgesagt ist auch ein Gottesdienst, der vor der konstituierenden Ratssitzung am Dienstag um 16 Uhr in der Evangelischen Jakobuskirche stattfinden sollte. „Gottesdienste sind zwar zugelassen“, so Dahlhaus, „wir denken allerdings, dass es derzeit ein falsches Signal wäre, wenn sich dort vor der Ratssitzung alle treffen würden.“ Die Sitzung selbst findet ab 17.30 Uhr im Martin-Luther-Haus statt. „Das muss sie auch“, so André Dahlhaus, „sonst wären Bürgermeister und Verwaltung nicht handlungsfähig.“

Die Sportanlage

Die Sperrung der Sport- und Freizeitanlage liegt aber nicht allein in der Hand der GmbH, wie Geschäftsführer Helmut Diederich betont: „Wir befürworten eine sofortige Schließung. Gesellschafter und Nutzer sind allerdings die beiden Sportvereine TuS und Schwarz-Weiß. Die Entscheidung liegt letztlich bei ihnen.“

Marvin Tholen, Vorsitzender beim Schwarz-Weiß Breckerfeld, zeigt sich über die beschlossenen Maßnahmen enttäuscht. „Für unsere Mitglieder ist das schlimm“, betont er. Zumal in den vergangenen Monaten viel in die Umsetzung der Hygienemaßnahmen investiert worden sei. „Ich denke, wir konnten zeigen, dass Sport ohne Risiko funktionieren kann.“ Außerdem will er auf ein weiteres Problem aufmerksam machen: „Den Vereinen brechen natürlich auch die Einnahmen weg.“ Nur noch am Donnerstagabend sei Trainingsbetrieb geplant. Zum Wochenende hin will der Verein die Aktivitäten dann einstellen.

Ähnliche Probleme beschreibt auch Hans Dobbelmann vom TuS Breckerfeld. „Wir akzeptieren die Maßnahmen und werden uns natürlich auch daran halten. Am Samstag und am Freitag sind noch vereinzelt Kurse geplant , die - sofern es keine neuen Entwicklungen gibt - auch wie geplant stattfinden. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass der Sport schnellstmöglich wieder erlaubt wird, zumal ja auch ein gesundheitlicher Aspekt dahinter steht.“ Positiv sei sicherlich, dass man aus den Erfahrungen der Vergangenheit gelernt habe: „Die Konzepte stehen. Wir wären dann schneller wieder startklar.“

Die Gastronomie

Die Einschränkungen werden auch die Gastronomie in der Hansestadt wieder hart treffen. Restaurants und Gaststätten müssen schließen, dürfen höchstens liefern. Familie Dominguez wollte eigentlich genau jetzt eine neue Tapas-Bar in Breckerfeld öffnen. „Wir werden die Eröffnung verschieben, bis man wieder öffnen darf und nutzen die Zeit für die letzten kleinen Verschönerungsarbeiten“, sagt die Betreiberin im Gespräch. Für die Familie wäre es deutlich schlimmer gewesen, erst zu öffnen und dann wieder dicht machen zu müssen. „Aber natürlich schaut man etwas besorgt auf die nächsten Monate. Wir haben schon viele Reservierungen für Weihnachtsfeiern oder Stammtische.“ Einen Lieferdienst anzubieten, kommt für die Dominguez’ nicht in Frage: „Tapas eignen sich nicht dafür, die Gerichte würden bei der Lieferung an Qualität verlieren und das wollen wir einfach nicht. Wir wollen den Leuten direkt vor Ort frische spanische Küche bieten.“

Im „Haus Mähler“ ist die Stimmung gedrückt. Entsetzt, würde Margareta Zuberek, die mit ihrem Mann Paul die Gaststätte betreibt, ihre Reaktion beschreiben. „Wir sind fassungslos. Wir haben so viel investiert, um uns an alle Regeln zu halten. Gerade in der Gastronomie infizieren sich kaum Menschen. Die Schließung können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll.“

Zwar werde man ab kommender Woche wieder auf einen Lieferdienst setzen. Der habe aber während der ersten Lockdown-Phase gerade einmal zehn Prozent des normalen Umsatzes abgeworfen. „Man hat das Gefühl nach einer Niederlage monatelang gekämpft zu haben und alles getan zu haben, um irgendwie seiner Arbeit nachkommen zu können. Und jetzt fühlt es sich so an, als hätte es am Ende doch nicht gereicht.“