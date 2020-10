SPD Hohenlimburg: Genosse fordert Rücktritt des Vorsitzenden

Wer hat die Wahlniederlage der SPD Hohenlimburg zu verantworten? Zuletzt hatte der hiesige Ortsverein maßgeblich das Handeln der Genossen in Hagen zu Wahlkampfzeiten als Störfeuer ausgemacht, das die Stimmverluste im Bezirk verursacht habe. Mit ungläubigen Erstaunen habe er diese Sichtweise gelesen, sagt dagegen das langjährige SPD-Mitglied Eberhard Mücke. Nicht die Hagener SPD habe den Verlust der Mandate ausgelöst, sondern: „Diese Wahlschlappe haben leider die Hohenlimburger selbst verschuldet.“ Der Zwist sei hausgemacht, meint der SPD-Mann weiter, der lange zum Ortsverband Eilpe gehörte, aber seit 30 Jahren in Hohenlimburg wohnt und sich auch auf Gespräche mit hiesigen Genossen beruft.

Entscheidend sei laut Mücke eigentlich die „K-Frage“, die zu lösen die Hohenlimburger Genossen nicht die Kraft zu haben scheinen.

Mit der „K-Frage“ meint Mücke die Frage nach der Zukunft von Mark Krippner, Vorsitzender der SPD Hohenlimburg. Dessen erfolglose politische Arbeit als Fraktionsvorsitzender habe zu einer Isolation der Partei im Hagener Rat geführt. „Er ist zunehmend zu einer schweren Belastung der Partei Willy Brandts und Helmut Schmidts geworden.“ Mittlerweile lese und höre man nur noch von einem Kleinkrieg von Krippner gegen die Hagener SPD. Ein Handeln, das seine zuletzt erklärte Offenheit, mit ausgestreckten Händen auf die Hagener SPD zuzugehen, konterkariere. „Wie aber kann man diese Hände ergreifen, wenn deren Finger zur Faust geballt sind?“, fragt Mücke und verweist dabei auch auf politische Attacken vom Ortsverein Hohenlimburg gegenüber SPD-Ratsfrau Ramona Timm-Bergs.

Rücktritt vom Vorsitz

Mücke endet mit der Forderung, Mark Krippner solle endlich Verantwortung übernehmen, als Vorsitzender der SPD Hohenlimburg zurücktreten und so den Platz „für konsenswillige Kräfte frei machen“.

Auf Anfrage dieser Zeitung zeigt der Vorstand der SPD Hohenlimburg demonstrativ Geschlossenheit und antwortet in einer gemeinsamen Stellungnahme. Demnach seien die Behauptungen des „passiven und funktionslosen SPD-Mitglieds aus Eilpe“ haltlos. Mehr als 15 Jahren steht Krippner an der Spitze des Ortsvereins und wurde in dieser Zeit achtmal von den Mitgliedern als Vorsitzender im Amt bestätigt und wiedergewählt. Zuletzt hatten 66 Mitglieder Mark Krippner zum SPD-Spitzenkandidaten für die Bezirksvertretung in Hohenlimburg gewählt. „Das ist vor allem auf seinen unermüdlichen Einsatz, die großartige Arbeit und vielen politischen Erfolge Mark Krippners zurückzuführen“, so der Vorstand der SPD Hohenlimburg. Insbesondere der politische Erfolg ihres Vorsitzenden lasse sich leicht an Fakten messen und werde im Vergleich zu den Verantwortlichen der SPD Hagen umso deutlicher und gewichtiger: So sei der Ortsverein Hohenlimburg nicht nur stabil, sondern wachse kontinuierlich weiter, „während die SPD-Gliederungen des Hagener Parteichefs Schisanowski, der Abgeordneten Jörg und Röspel sowie des Leserbriefschreibers Mücke unaufhörlich Mitglieder und Zustimmung verlieren.“

In Gremien gewählt

Erfolgreich sei auch seine Arbeit als Fraktionsvorsitzender gewesen, so dass die SPD-Hagen bei der Kommunalwahl 2014 erstmals nach 25 Jahren einen deutlichen Stimmenzuwachs verbuchen konnte und stärkste politische Kraft im Hagener Rat wurde. Auch bei der Kommunalwahl im September wurde Krippner als Spitzenkandidat der SPD-Hohenlimburg sowohl in die Bezirksvertretung als auch in den Integrationsrat der Stadt Hagen gewählt. „Das ist Legitimation und Bestätigung genug, um die politische Arbeit auch weiterhin engagiert fortzusetzen“, so der Vorstand des Ortsvereins.