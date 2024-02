Sparkassenstiftung Hagen schüttet 250.000 Euro aus

Die Sparkassen-Stiftung Hagen feiert Jubiläum mit einem „Wumms“. 250.000 Euro werden für 15 Projekte ausgeschüttet. Wie man sich bewerben kann.

Es ist ein Geschenk zum Jubiläum. Nicht an den Jubilar, sondern vom Jubilar. Es ist ein besonderes Geschenk, sodass Frank Walter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse an Volme und Ruhr, die Kanzler-Vokabel „Wumms“ bemüht, um zu beschreiben, was die Sparkassenstiftung für Hagen vorhat: 250.000 Euro werden zum 25-jährigen Jubiläum ausgeschüttet.

Nur ein Beispiel von vielen: Die Sparkassenstiftung für Hagen hat 2019 das Gymnasium Hohenlimburg beim Aufbau eines Schulgartens unterstützt. Foto: Sparkassen-Stiftung

Der „Wumms“ wird zum „Wumms“ auch dadurch, weil sich der Vorstand der Stiftung um Thorsten Irmer und Michael Gothen sowie der Vorstand des Kuratoriums dazu entschlossen hat, diesmal nicht in die Breite zu streuen, sondern einzelne Projekte mit hohen Summen zu fördern. Einmal 50.000 Euro, viermal 25.000 Euro und zehnmal 10.000 Euro sollen an insgesamt 15 Projekte vergeben werden. „Dabei wollen wir die Themen Jugend und Nachhaltigkeit in den Fokus rücken“, sagt Frank Walter.

50.000 Euro für Leuchtturmprojekt

Von einem „Leuchtturmprojekt“ spricht da Jörg Klepper, Vorsitzender der CDU-Fraktion und auch Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Hagen, mit Blick auf die Förderhöchstsumme. „Wir sind gespannt, welche Ideen in den nächsten Monaten eingehen.“ Dabei können sowohl Anträge gestellt werden für Projekte, die bereits laufen und erweitert werden sollen, als auch solche für Projekte, die noch gar nicht gestartet sind. Voraussetzung: Der jeweilige Träger muss auch einen Eigenanteil aufbringen bzw. andere Finanzierungsquellen auftun. Es handele sich bei den Stiftungsgeldern um eine „ergänzende Förderung“, wie Frank Walter betont. Die Stiftung schließe die berühmte Finanzierungslücke.

Organisationen, die sich bewerben möchten, sollten den Freistellungsbescheid bereithalten. Die eigentliche Eingabe dauert nicht einmal zehn Minuten.“ Thorsten Irmer - Vorstand der Sparkassen-Stiftung für Hagen

Eine Antragstellung ist ausschließlich im Internet unter www.spkvr.de/stiftung möglich. „Organisationen, die sich bewerben möchten, sollten den Freistellungsbescheid bereithalten“, so Thorsten Irmer. „Die eigentliche Eingabe dauert nicht einmal zehn Minuten.“ Dabei berät die Stiftung potenzielle Bewerber durchaus - beispielsweise dabei, wie man herausarbeiten kann, dass das Projekt mit den ohnehin sehr breiten Zielen der Stiftung in Einklang zu bringen ist.

Antragsfrist endet im August

Ende August endet die Antragsfrist. Ende September wiederum tritt das Stiftungskuratorium zusammen und befindet, welche Projekte mit welchen Summen unterstützt werden. „Der Umsetzungszeitraum endet dann am Ende des Jahre 2025“, so Thorsten Irmer, der betont, dass es das ehrenamtliche Engagement in der Stadt sei, das die Stiftung zum Leben bringe.

Dass solch ein „Wumms“ überhaupt möglich ist, geht auf eine Idee zurück, die - so Frank Walter - im Jahr 1998 noch unter dem damaligen Vorstand Klaus Hacker gereift und ein Jahr später umgesetzt worden sei. „500.000 Euro Startkapital sind damals eingeflossen. Über die Jahre sollte die Summe auf 20 Millionen Euro wachsen, sodass damit pro Jahr eine Million Euro ausgeschüttet werden können.“

Kapital bei 13,8 Millionen

Diese Vision hat sich - nicht zuletzt aufgrund der Zinsentwicklung - so nicht halten lassen. Aber: Das Kapital, das ja unangetastet bleibt, liegt aktuell bei 13,8 Millionen Euro. Aus den Zinsen, die dieses Geld abwirft, werden Projekte in Hagen gefördert. 569 waren das in 25 Jahren. Fördervolumen in Summe: 2,3 Millionen Euro.

Wir werben in jedem Jahr aktiv darum, dass sich Vereine und Organisationen melden. Frank Walter - Vorstandsvorsitzender der Sparkasse an Volme und Ruhr

„Wir werben in jedem Jahr aktiv darum, dass sich Vereine und Organisationen melden“, sagt Frank Walter und verweist gleichzeitig darauf, dass bei der Zahl eingehender Einträge durchaus Luft nach oben bestehe. Und so betont auch Thorsten Irmer, dass weiterhin (abseits des „Wumms“) auch auf anderem finanziellen Niveau weiter gefördert werde.

