Sparkasse Hagen unterstützt Sinnesgarten mit 10.000 Euro

Man würde es kaum für möglich halten, welch weitläufiges Areal sich hinter der Toreinfahrt zum Blindenwerk Westfalen in der Schillerstraße verbirgt. Fast niemand in Hagen kennt wahrscheinlich diese Einrichtung, in der 37 blinde Menschen wohnen und arbeiten, die außer dem Verlust des Sehvermögens weitere schwere geistige und/oder körperliche Behinderungen aufweisen. Hier werden sie qualifiziert betreut und individuell gefördert. „Wir wollen ihnen ein Umfeld bieten, in dem sie sich wohlfühlen“, sagt Anja Schlickmann, Geschäftsführerin des Blindenwerks.

Auf dem rückwärtigen, tief nach hinten reichenden Teil des Grundstücks hat die gemeinnützige Gesellschaft mit beträchtlicher Unterstützung der Sparkasse nun einen Sinnesgarten anlegen lassen – ein Refugium, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Menschen, die nichts sehen und sich kaum ohne fremde Hilfe bewegen können.

Ein außergewöhnlicher Rückzugsort

Es geht in diesem Rückzugsort ums Hören, Riechen und Fühlen, um Bewegung. Auf dem gepflasterten Weg können sich auch Rollstuhlfahrer fortbewegen, die Kantsteine zu beiden Seiten helfen bei der Orientierung mit dem Blindenstock. Zwei Schaukeln, eine davon mit einer ausklappbaren Rampe ist für Rollstuhlfahrer geeignet, sind bereits montiert, ein Bodentrampolin und Klangelemente sollen folgen. „Unsere Bewohner haben ein sehr ausgeprägtes Gehör“, berichtet Bärbel Planz, Leiterin der Einrichtung: „Was wir sehen, können sie hören.“

Blinde Menschen entwickeln mit den ihnen verbliebenen Sinnen unerhörte Fähigkeiten. Sie können andere Menschen am Schrittgeräusch identifizieren oder an der Stimme wiedererkennen, auch wenn sie diese über einen langen Zeitraum nicht gehört haben. Von den rund 50 Mitarbeitern des Hauses – darunter Heilerziehungspfleger, Altenpfleger, Sozialpädagogen und Sozialhelfer – wird erwartet, dass sie gern und viel reden, denn die Bewohner möchten ständig „übersetzt“ bekommen, was um sie herum geschieht.

Einfache Montagegriffe

In der Werkstatt setzen die Bewohner hauptsächlich Feuermelder zusammen, im Förderbereich werden einfache Montagegriffe durchgeführt. Bürsten und Besen, für deren Herstellung Blindenwerkstätten früher bekannt waren, werden dagegen nicht mehr produziert. In der Freizeit wird gekocht und gebacken und all das getan, was andere Leute auch unternehmen. Die blinden Menschen lieben Kino- und Konzertbesuche, sie gehen gern ins Fußballstadion. „Die Atmosphäre nehmen sie in sich auf“, sagt Bärbel Planz.

Sparkassenstiftung hilft mit 10.000 Euro Die Sparkassenstiftung für Hagen hat die Blindenwerk Westfalen gGmbH bei der Erstellung des Sinnesgartens mit 10.000 Euro unterstützt. „Es ist schön zu sehen, dass wir hier einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität leisten können“, so Frank Walter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Neben der Einrichtung in der Hagener Schillerstraße betreibt das Blindenwerk ein zweites Haus samt Werkstätte in Valbert bei Meinerzhagen. Die Einrichtung nimmt blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen auf, die zusätzlich eine geistige Behinderung unterschiedlicher Schwere und möglicherweise weitere Behinderungen haben. Die zusätzlichen Beeinträchtigungen reichen von Intelligenzminderung bis zu schwerster geistiger und körperlicher Behinderung, die eine umfassende Betreuung, Förderung und Pflege notwendig machen.

Die Einrichtung in Eckesey ist ausgelastet, das riesige Grundstück ist im Besitz der Kniese-Stiftung, die es dem Blindenwerk über einen Erbpachtvertrag zur Verfügung stellt. Die soziale Eingliederung mehrfach behinderter blinder und sehbehinderter Menschen ist eine besondere Herausforderung, auch sie haben den Anspruch auf einen Platz in der Gesellschaft. Mit dem Wohnheim und der Werkstatt in Eckesey leistet das Blindenwerk Westfalen einen entscheidenden Beitrag dazu, diesen Menschen ein sinnerfülltes Leben zu ermöglichen.