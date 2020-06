Die Sparda-Bank-Filiale in Vorhalle wird in ein SB-Center umgewandelt.

Geld Sparda-Bank-Filiale in Hagen-Vorhalle schließt an diesem Tag

Vorhalle. Die Sparda-Bank-Filiale in Vorhalle wird nun dicht gemacht. So geht es nun für die Kunden der Bank in Hagen weiter.

Die Filiale der Sparda-Bank in Hagen in der Vorhaller Straße 15-17 wird ab dem 26. Juni 2020 mit der Filiale am Friedrich-Ebert-Platz 7 zusammengelegt und damit endgültig geschlossen. Diesen Schritt hatte das Institut bereits Ende Oktober 2019 angekündigt. Immer weniger Kunden besuchen für ihre alltäglichen Bankgeschäfte eine Filiale, sondern bevorzugen dafür digitale und immer häufiger mobile Lösungen.

Filiale in Vorhalle wird in ein SB-Center umgewandelt

Die Coronakrise habe diesen Trend in den vergangenen Monaten nach Auskunft der Sparda-Bank noch einmal spürbar verstärkt. Für Vertriebsdirektor Uwe Wölk sind bei dieser Zusammenlegung zwei Botschaften wichtig: „Die Sparda-Bank West bleibt hier in Hagen auch künftig mit ihren genossenschaftlichen Beratungs- und Serviceangeboten in einer modernen Filiale vor Ort präsent.“ Zudem wird die Filiale in der Vorhaller Straße 15-17 in ein SB-Center umgewandelt. Trotz dieser Veränderung wurde von betriebsbedingten Kündigungen abgesehen. Die Mitarbeiter vor Ort werden entweder die Sparda-Filiale in Hagen-Mitte verstärken, in interne Bereiche der Bank wechseln oder neue Karrierewege beschreiten.