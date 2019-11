Solaranlagen in Hagen: Noch viel Luft nach oben

Das Ziel steht. Und gar niemand in den Reihen von Politik und Verwaltung hat Zweifel daran, dass es ein gutes Ziel ist. Es lautet: mehr Sonnenenergie auf Hagener Dächern. Und dabei rücken nicht die Einfamilienhausbesitzer in den Fokus, sondern Wohnungsbaugesellschaften, Sportvereine, Unternehmen und nicht zuletzt die Stadt selbst.

„Photovoltaik und Klimaschutz gemeinsam mit der Bürgerschaft voranbringen“ ist ein Papier überschrieben, dass die SPD in die politische Diskussion eingebracht hat, dass allerdings auch bei allen anderen Fraktionen nicht auf Widerstand stößt. „Bislang schreiben wir die schönsten Programme, aber es tut sich nichts“, erklärt Werner König den Hintergrund der Initiative. „Wir müssen endlich in Zahlen formulieren, wo wir hinwollen und das dann auch umsetzen.“

Bürgergenossenschaft: 22 Anlagen

Das sieht auch Hildegund Kingreen (Bündnis 90/Die Grünen), deren Mann sich in der „Bürgergenossenschaft 58“ engagiert, ganz ähnlich. „Der Initiative ist es immerhin gelungen, zwischen 2012 und 2017 22 Anlagen auf Dächern umzusetzen“, zeigt Kingreen auf, was durch private Initiative gelungen sei, woran es aber auf Seiten der Stadt noch hapere: „Immerhin bringt dieses Engagement sogar Geld für die Stadt – 1600 Euro an Miete und 5082 Euro Gewerbesteuer pro Jahr.“

Und auch Jörg Klepper (CDU) signalisiert Unterstützung für den Vorstoß. Gleichzeitig verweist er darauf, dass man Dächer zunächst auf ihre Stabilität und Tauglichkeit prüfen müsse.

Gesetz zeigt bislang keine Wirkung

Dass es in Sachen Photovoltaik reichlich Luft nach oben gibt – bestreitet auch die Stadtverwaltung nicht. Die Bundesregierung habe eine „Gesetz zur Förderung von Mieterstrom“ auf den Weg gebracht, allerdings entfalte das bislang keine Wirkung. Immerhin kündigt die Umweltverwaltung an, noch bis Ende des Jahres mehrere Gespräche mit Partnern zu führen und Projekte mit „ernsthaft interessierten Partnern“ auszuloten. Von Wohnungsgenossenschaften, von der Enervie, vom Mieterverein, von Haus und Grund, der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer, der Kreishandwerkerschaft, von Sparkasse und Banken ist da die Rede.

Immerhin: Einen Schub erhofft sich die Verwaltung von einem neuen Klimamanager, der ab Januar – gefördert durch Bundesmittel – seinen Dienst aufnehmen soll.

Städtische Gesellschaften rücken in den Fokus

Bislang, das räumt Dr. Ralf-Rainer Braun, Leiter des Fachbereichs Umwelt, ein, stoße man allerdings nicht einmal bei allen städtischen Gesellschaften auf offene Ohren. „Denen müssen wir gemeinsam auf die Füße treten“, so Braun, „auch die politischen Vertreter in den Aufsichtsgremien müssen ihren Einfluss geltend machen.“

Bis zum Frühjahr – so verspricht es die Umweltverwaltung – soll jetzt ein konkreter Bericht vorgelegt werden.