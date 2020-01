Hagen. Sie wollen ihren Weihnachtsbaum auch nach Montag noch loswerden? Hier wird erklärt, wo das möglich ist.

So wird man im Januar seinen Weihnachtsbaum in Hagen los

Die kostenfreie Entsorgung ausgedienter Weihnachtsbäume ist diesmal auch bis Ende Januar in Hagen möglich. Ausgediente Nadelhölzer können auf allen Hagener Schulhöfen abgelegt werden. Schmuck und insbesondere Lametta müssen von den Bäumen entfernt sein. Und noch zwei dringende Bitten: Zuerst sollten auf Schulhöfen geschlossener Schulen auf keinen Fall Bäume abgelegt werden. Diese sind unerreichbar für den Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) und können nicht abgeholt werden. Zudem bittet der HEB darum die Bäume im Ganzen abzugeben und nicht klein zu schneiden und in Säcken abzugeben. Noch bis Montag, 6. Januar, können die Bäume auf den Schulhöfen abgelegt werden. Damit der Betrieb der Schulen nicht beeinträchtigt wird, ist die Abgabe nur bis Montag, 6. Januar, möglich.

Im Interesse aller Schulkinder bittet der HEB darum, dass danach keine Bäume mehr auf den Höfen abgelegt werden. Damit die Bäume nicht nur bis zum 6. Januar entsorgt werden können, gibt es dieses Jahr weitere komfortable Entsorgungswege. Im gesamten Monat Januar können die Nadelhölzer an vier Stellen im Stadtgebiet kostenlos entsorgt werden: Am neuen Wertstoffhof in Haspe in der Tückingstraße 2 neben der Feuerwehr Haspe/Tücking/Wehringhausen; am Wertstoffhof in der Obernahmer in Hohenlimburg; an der Kompostierungsanlage in der Donnerkuhle oder beim HEB-Betriebshof in der Fuhrparkstraße. Alle Adressen und Öffnungszeiten stehen auf der Internetseite des HEB: www.hebhagen.de