Sieben Verletzte bei Auffahrunfall in Hagen

Höing. Zu einer folgenschweren Kollision ist es am Montag am Höing gekommen. Gleich sieben Menschen sind dabei verletzt worden.

Zu einem folgenschweren Auffahrunfall ist an Montagnachmittag am Höing gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei bremste dort gegen 17.50 Uhr ein 46-Jähriger in seinem Opel an einer Ampel an der Ecke Eduard-Müller-Straße/Sportpark.

In dem Pkw befanden sich eine 35-Jährige und zwei Mädchen (12, 10). Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 42-Jähriger mit seinem VW auf. Ebenfalls nicht rechtzeitig bremsen konnte ein 21-Jähriger in seinem VW, in dem sich auch eine 19-Jährige befand. Er kollidierte mit dem VW des 42-Jährigen. Alle Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 42-Jährige und die 35-Jährige mussten jeweils in ein Krankenhaus gebracht und ein VW abgeschleppt werden. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.