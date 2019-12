Hohenlimburg. Jetzt kann er es wirklich packen. Dennis LeGree steht im Finale von „The Voice Senior“. Der Hohenlimburger greift nach der Krone.

Sensationell: Dennis LeGree im Finale von „The Voice Senior“

Was für eine sensationelle Reise für den Hohenlimburger Sänger Dennis LeGree, der beim Sat 1-Format „The Voice Senior“ mit seinem starken Auftritt am Sonntagabend das Finale erreicht hat. Der 65-Jährige, der viel als Musical-Darsteller, Background-Sänger, aber auch als Solo-Künstler unterwegs war, hat in der Sat 1-Show die bekannte Sängerin Yvonne Catterfeld als Coach an der Seite.

In der Show am Samstag sang er den Welterfolg „Circle of life“ aus dem Disney-Klassiker „König der Löwen“. Das Finale wird am kommenden Sonntag um 20.15 Uhr live in Sat 1 ausgestrahlt. LeGree wird dann auf der Bühne die Songs „Georgia On My Mind“ von Ray Charles und „A Change Is Gonna Come“ von Sam Cooke singen. Und ganz Hohenlimburg wird wieder mit ihm mitfiebern. „Ich werde immer etwas mit Musik machen“, hatte LeGree jüngst dieser Zeitung gesagt. Egal, wie das Finale ausgeht.