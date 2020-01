Schwerte: 15 Kilometer Stau auf A45 nach Lastwagen-Unfall

Schwerte. Die Autobahn A45 ist am Dienstag wegen eines umgestürzten Kies-Lastzugs bei Schwerte gesperrt worden. Bis zu 15 Kilometer Stau.

Einen mehrere Kilometer langen Stau hat ein Lastwagenunfall am Dienstag auf der A45 bei Schwerte ausgelöst. Ein Kieslaster war in voller Fahrt ins Schleudern geraten und umgestürzt. Die Autobahn wurde gesperrt. Der Unfallort liegt laut Polizei allerdings vergleichsweise „günstig“.

Die Autobahn wurde in Höhe der Anschlussstelle Schwerte-Ergste in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt. Foto: Alex TalasH

„Die Autobahn ist zwischen der Abfahrt und der Auffahrt der A45 in Höhe der Anschlussstelle Schwerte-Ergste in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt“, teilte eine Sprecherin der Autobahnpolizei mit. Gegen 12 Uhr war es zu dem Unfall gekommen. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dürften noch bis in den späten Nachmittag dauern, hieß es bei der Polizei.

Geplatzter Reifen brachte Lastzug ins Schleudern

Wohl weil ein Reifen platzte, hatte der 51-jährigen Lastwagenfahrer des Zugfahrzeugs mit Muldenkipper-Auflieger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Details waren am frühen Nachmittag jedoch noch nicht bekannt, sagte die Sprecherin. Der Lkw war mit Kies beladen, der sich an der Unfallstelle über die gesamte Fahrbahn in Fahrtrichtung Dortmund ergoss.

Der Verkehr vor der Unfallstelle staute sich am frühen Nachmittag laut WDR Verkehrsnachrichten auf bis zu 15 Kilometer zurück bis zur Anschlussstelle Lüdenscheid-Nord. Ab dem Kreuz Hagen gebe es Hinweise auf Umleitungsmöglichkeiten, etwa über die L704 an Hagen vorbei bis zur Autobahn A1. Der Verkehr staute sich auch auf der B236 zwischen Ergste und Schwerte auf mehreren Kilometern.

Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, teilte die Polizei mit. Weitere Fahrzeuge wurden ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen, sagte die Sprecherin. Die Bergung war am Nachmittag in vollem Gange. Die Polizei rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. (dae)

