Brand in Hagen Schwere Brandstiftung in der Elberfelder Straße in Hagen

Hagen-Mitte. Die Polizei hat am Sonntag einen 26-Jährigen festgenommen, der der Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in der City verdächtig ist.

Schwere Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in der Elberfelder Straße am vergangenen Sonntag gegen 15 Uhr. Anwohner meldeten zunächst eine Rauchentwicklung im Flur des Hauses. Vor Ort konnte durch die Berufsfeuerwehr ein brennender Mülleimer mit Zeitungen festgestellt werden, welcher zeitnah gelöscht werden konnte. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Anwohner blieben unverletzt. Durch Zeugen wurden die Polizisten auf einen 26-Jährigen aufmerksam, welcher sich in Tatortnähe aufhielt. Dieser machte widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt und führte zudem Gegenstände mit sich, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden konnten. Aufgrund der vorliegenden Umstände wurde der Hagener vorläufig festgenommen. Eine Anzeige wurde gefertigt. Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.