Schwer verletzt: Fahrerin rammt Fassade und Mauern in Hagen

Wehringhausen. Eine Autofahrerin rammt aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Mauern und Fassaden. Sie verletzt sich schwer.

Eine 56-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in der Albrechtstraße in Wehringhausen am vergangenen Sonntag gegen 14.40 Uhr schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr die Dortmunderin mit ihrem Kia zunächst in eine Garagenzufahrt. Dort kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Teil der Außenfassade. Im weiteren Verlauf setzte die Frau ihr Fahrzeug zurück und beschädigte eine angrenzende Mauer. Als sie ihre Fahrt fortsetzte, fuhr sie über den Gehweg und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Die Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich und wurde durch Rettungskräfte in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug der 56-Jährigen war durch den Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.