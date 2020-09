Corona Schulfrei: Positiver Test bei Lehrer an Schule in Hagen

Hagen-Mitte. Nun hat es die Sekundarschule am Remberg erwischt, ein Lehrer wurde positiv auf Corona getestet. Deshalb bleibt die Schule am Mittwoch geschlossen.

An der Sekundarschule Liselotte Funcke ist ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt der Stadt Hagen steht mit der Lehranstalt am Remberg im Austausch, ermittelt die direkten Kontaktpersonen des Pädagogen und testet am kommenden Donnerstag das nahe Umfeld.

Die Abstriche finden bewusst mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung statt, da das Virus sich in der Regel nicht unmittelbar nach Ansteckung nachweisen lässt. Alle Betroffenen müssen bis zum Vorliegen der Testergebnisse zunächst in Quarantäne bleiben.

Kein Unterricht am Mittwoch

Da der Lehrer mit rund der Hälfte des Kollegiums in direktem Kontakt stand, hat sich die Leitung der Schule zusammen mit der Schulaufsicht dazu entschlossen, den Unterricht am Mittwoch, 23. September, komplett auszusetzen sowie am kommenden Donnerstag und Freitag für die Jahrgänge 5, 6 und 10 eine minimale Präsenzbeschulung durchzuführen. An diesen beiden Tagen haben die Jahrgänge 7, 8 und 9 unterrichtsfrei.

Schüler müssen aktuell nicht in Quarantäne, da der betroffene Lehrer und die Schüler im Unterricht durchgängig einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Über das weitere Vorgehen entscheidet das Hagener Gesundheitsamt, sobald die Testergebnisse vorliegen. Um Klassen- und Schulschließungen möglichst zu verhindern, empfiehlt das Amt noch einmal nachdrücklich das freiwillige Tragen einer Schutzmaske.

Einen weiteren positiven Fall meldete die Stadt am Dienstag vom Berufskolleg Cuno I. Auch dort wurden alle notwendigen Maßnahmen ergriffen.