Schnellbus-Linie ist längst überfällig

Solche Schnellbus-Verbindungen sind längst überfällig. Obwohl wir so nah an Dortmund liegen, ist die Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Dortmunder Uni eine echte Tuckerei. Und das bewirkt letztlich, dass eben doch viele junge Hagener nach Dortmund ziehen, wenn sie dort ihr Studium beginnen. Und das obwohl die Städte so nah beieinander sind.

Wenn man es in Hagen wirklich mal hinkriegen möchte, dass Studenten sich beispielsweise im unteren Wehringhausen für eine Zeit ihres Lebens niederlassen, um von dort zur Dortmunder Uni zu pendeln, dann braucht es neben den S-Bahnen, die vom Hauptbahnhof abfahren, jetzt genau so einen Bus.

Junge Menschen setzen auf ÖPNV

Da wir erkennen, dass es immer mehr jungen Menschen gar nicht mehr so wichtig wie vor zehn oder 20 Jahren ist, einen Führerschein zu machen, sondern lieber auf die „Öffentlichen“ zu setzen, ist der Ausbau zügiger Linien um so wichtiger. Kriegen wir das hin, wird auch der Standort Hagen mit seiner Vielzahl an günstigem Wohnraum endlich attraktiv für Studenten und junge Leute.