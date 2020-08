Schlägerei mit Steinen nach Urin-Vorfall in Hohenlimburg

Oege. Heftige Schlägerei in Hohenlimburg nachdem ein 25-Jähriger dort gegen eine Hauswand uriniert hat. Es kamen Steine zum Einsatz.

Schlägerei nach Urin-Vorfall in Hohenlimburg: Am Montag verrichtete nach bisherigen Erkenntnissen ein 25-Jähriger seine Notdurft an einer Hauswand in der Oeger Straße. Ein Anwohner, ebenfalls 25 Jahre alt, beobachtete dies und stellte den Mann zur Rede. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, das wenig später ausartete.

Die beiden 25-Jährigen, sowie die 29-jährige Schwester des Erstgenannten, schlugen aufeinander ein. Dabei soll auch ein Stein einer nahe gelegenen Baustelle genutzt worden sein. Kurz darauf rief man die Polizei. Alle drei Personen verletzten sich bei der Schlägerei leicht. Die Beamten legten eine Anzeige gegen die Geschwister vor.