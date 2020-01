Schicke Weinbar in Hagener City mit kleiner Speisekarte

Hagen-Mitte. Die neue Weinbar in der Hagener City geht am morgigen Mittwoch, 29. Januar, an den Start.

Die Bar ist schick eingerichtet, die Theke ist lang und bietet etlichen Gästen, die ein Glas Wein, Champagner oder Gin trinken möchten, Platz.

Am morgigen Mittwoch, 29. Januar, eröffnet die „Why not Wine Bar“ in der Mittelstraße 4. „Ich bin froh, dass es nun endlich losgeht“, sagt Matteo Erroi, der das Gesicht hinter der Theke sein wird. Sein Bruder Luca Erroi ist Konzessionsträger. Morgen um 15 Uhr öffnen die aus Apulien stammenden Brüder die Bar in den ehemaligen Räumlichkeiten eines Friseurs. „Vor etlichen Jahren war hier ,Wurst König’ beheimatet“, erinnert sich Matteo Erroi.

Matteo Erroi in Hagener Gastroszene bekannt

Der 30-Jährige ist in Hagen kein Unbekannter, früher hat er unter anderem im Gastrobetrieb Bar Celona am Friedrich-Ebert-Platz, später im italienischen Restaurant Enotria gearbeitet.

In der Mittelstraße 4 eröffnet ein neuer Gastrotreff – die „Why not Wine Bar“. Foto: Michael Kleinrensing / WP

In der Weinbar mit 35 Sitzplätzen, dessen Eröffnung einige Male verschoben wurde, wird eine kleine Speisekarte gereicht. So werden zum Beispiel Antipasti, Käsevariationen, Carpaccio und Salate angeboten.

Die knapp 90 Quadratmeter großen Räumlichkeiten befinden sich im Gebäudekomplex, welches der Immobilienkaufmann Udo Krollmann erworben hat; dort ist auch die bereits vor Monaten eröffnete Phoenix-Geschäftsstelle ansässig.

Freitag Grand-Opening mit DJ-Musik

Am Freitag, 31. Januar, wird in der „Why not Wine Bar“ ab 17 Uhr ein Grand-Opening mit DJ-Musik stattfinden, am Samstag, 1. Februar, kann die Weinbar ausnahmsweise von Gästen nicht besucht werden (geschlossene Gesellschaft).

Weine aus zum Beispiel Deutschland, Italien und Spanien werden in der Weinbar angeboten. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Allgemeine Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 12 bis 23 Uhr, freitags von 12 bis open-end, samstags von 11 bis open-end und sonntags von 15 bis 23 Uhr.