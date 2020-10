Säugling bei Bus-Unfall in Hagen leicht verletzt

Hagen-Mitte. Nach dem Ausweichmanöver eines Busfahrers ist ein Säugling bei einem Verkehrsunfall in der Hagener Innenstadt verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall in der Körnerstraße ist am Dienstag ein Säugling leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 68-Jähriger kurz nach 12 Uhr mit seinem Ford die Hauptverkehrsachse in Richtung Hauptbahnhof. Dabei wollte der Mann über eine Busspur hinweg in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Linienbus.

Der 49-jährige Busfahrer wich aus und touchierte dabei den geparkten Opel eines 42-Jährigen. Durch das plötzliche Lenkmanöver stürzte in dem Bus ein Kinderwagen um und ein drei Monate alter Säugling fiel heraus. Dieser verletzte sich dabei leicht. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.