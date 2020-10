Rosenmontagszug in Hagen abgesagt

Hagen. Aufgrund Corona wird es in Hagen keinen Rosenmontagszug geben. Und was ist mit dem Rosensonntagszug durch Boele?

Das Festkomitee Hagener Karneval teilt mit, dass es im nächsten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keinen Rosenmontagszug und auch sonst keine großen Veranstaltungen geben wird. Auch eine öffentliche Sessionseröffnung am 11.11. wird gestrichen.

Der Vorsitzende des Festkomitees, Moritz Padberg, sagt auf Nachfrage der WP enttäuscht: „Das Risiko ist einfach zu groß, schließlich kommen in der Regel 30.000 bis 40.000 Menschen zu unserem Rosenmontagszug.“ Die Planungen für die Wagenbauer und für alle Beteiligten wären zu ungewiss, meint Padberg.

„Es fällt uns schwer, aber wir mussten einige Leitplanken setzen“, so der stellvertretende Vizepräsident Markus Krause. Bei der Vorstandssitzung des Festkomitee Hagener Karneval am gestrigen Donnerstag, 1. Oktober, wurde über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wie ein Karneval 2020/2021 in Hagen unter Berücksichtigung der Covid-19-Pandemie und den aktuellen Bestimmungen überhaupt ausschauen könnte.

Gesundheit steht an erster Stelle

Alle Anwesenden des Vorstandes waren sich einig, dass die Gesundheit natürlich an erster Stelle stehe. Markus Krause dazu: „Wir haben hierfür mehrere Konzepte entwickelt, die noch mit den Mitgliedsvereinen des Festkomitee Hagener Karneval und den Behörden sowie der Stadt abgestimmt werden müssen. Da die Entwicklung der Corona-Pandemie derzeit nicht voraussehbar ist, kann es aber dann dennoch zu kurzfristigen Änderungen kommen.“ https://www.wp.de/staedte/hagen/hagen-martinszug-durch-emst-bissingheim-abgesagt-id230537690.html

Der Prinzenball 2021 wurde bereits im Sommer abgesagt.

Loßröcke legen sich noch nicht fest

Ob es 2021 einen Rosensonntagszug durch Boele geben wird? Auf Nachfrage der WP antwortet Gill Kunze, Zugleiter und Geschäftsführer der Loßröcke, die den Zug veranstalten: „Wir führen am 26. Oktober ein Gespräch mit der Stadt. Erst danach werden wir eine Entscheidung fällen.“