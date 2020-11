Roman aus Hagen: Abenteuer-Geschichten aus allen Erdteilen

Manfred Schloßer hat es wieder getan. Genau genommen zum 13. Mal. Der 69-Jährige hat wieder einen Roman veröffentlicht. Die Auflagezahl ist sehr klein, die Reichweite sehr lokal. Aber darum, so erklärt der Hagener Schreiber im Interview der Woche, gehe es auch gar nicht. Es geht um etwas, das größer ist als die Statistik. Es geht um Ideale.

Herr Schloßer, halten Sie eine Provokation zum Gesprächsstart aus?

Manfred Schloßer Ja. Worum geht es?

Sie schreiben einen viele Seiten dicken Roman, investieren monatelange Arbeit und dann wird das Werk am Ende von 130 Leuten gelesen. Ist das nicht zu wenig?

Das empfinde ich gar nicht als Provokation. Zunächst mal ist das Schreiben mein Hobby. Ich bin kein gelernter Schriftsteller. Ich mache das, weil es mir in meinem Ruhestand Spaß macht. Zweitens finde ich, 130 Leute zu erreichen und ihnen eine Lese-Freude zu machen, ziemlich viel, wenn man nur Hobby-Autor ist. Drittens bekomme ich aus diesem Kreis wunderbares und ehrliches Feedback. Also wenn das so weiterläuft, schreibe ich noch mal 13 Romane (lacht).

Haben Sie denn nie darüber nachgedacht, eines der Werke mal einem größeren Verlag vorzulegen?



Und dann? Dann fordern diese großen Verlage so hohe Beteiligungen, dass man erstens selbst gar nichts davon hat und zweitens niemand mehr die Bücher kauft, weil sie noch teurer werden. Nein, so wie ich das mache, will ich es weiter halten. Und ich habe ja auch noch die Möglichkeit, über meine Homepage und soziale Netzwerke in Kontakt mit neuen Lesern zu kommen und ihnen mein Werk zu schicken. Auch in nicht gedruckter Form.

So leicht sind Sie gar nicht zu finden. Ihre Homepage-Adresse lautet „www.petmano.jimdofree.com“. Wollen Sie keine Werbung machen?



(lacht) Die Leute, die wirklich Interesse an meinen Werken haben, haben mich bislang immer gefunden. Und wissen Sie, ich will nicht reich und berühmt werden. Ich will schreiben. Darin liegt ein ziemlich befreiender Unterschied.

In vielen vorangegangenen Werken haben Sie den vielseitigen Danny Kowalski auf eine Reise geschickt und auch Hagen als Ort beleuchtet. Diesmal heißt das Werk „Textilfrei unter Straßenräubern“. Wo ist Kowalski und was soll die FKK-Andeutung?

Kowalski ist wieder dabei. Bei diesem Roman schrieb ich als Autor mal einfach was lockeres Humorvolles, relaxte Abenteuer-Geschichten aus allen fünf Erdteilen. Denn genau so was können Leser gut gebrauchen in diesen schweren Zeiten. Danny Kowalski erlebt in seinem 13. Roman „Textilfrei unter Straßenräubern“ Abenteuer auf fünf Kontinenten, dieses Mal aus der Sicht seiner T-Shirts. Deshalb sind die T-Shirts auch jetzt in seinem Textil-Album gelandet.

Im schlimmsten Fall waren sie sogar unter Straßenräubern. In einem Textil-Album habe ich dazu eine Ansammlung von Textilien aus allen Kontinenten. Es zeugt davon, dass alle T-Shirts, Hemden, Hosen, Sarongs, Decken und Lungis an irgendeinem Körper fehlen, also irgendwann, irgendwo, irgendwie ausgezogen worden waren. Das muss ein ganzer Koffer sein. Das ist ein wahrer Folianten, vier Kilo schwer, 45 Zentimeter hoch, 36 Zentimeter breit und 11 Zentimeter dick. Das passt in kein Bücherregal.

Zum Schluss bei aller Schreib-Freude bitte doch ein bisschen Werbung.

Das Buch hat 228 Seiten, ist mit 21 Fotos verschönt, kostet 10 Euro und ist in jeder Hagener Buchhandlung oder direkt bei mir zu bekommen.