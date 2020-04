Schwerer Unfall Rollerfahrer fährt in Hohenlimburg ungebremst auf Lkw auf

Hohenlimburg. Ein 48-Jähriger ist bei einem Unfall mit seinem Roller schwer verletzt worden. Er krachte auf einen Lkw in Hohenlimburg.

Ein Rollerfahrer ist am Montagmorgen um 7.30 Uhr auf der Königsberger Straße in Hohenlimburg ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw aufgefahren.

Ein Rettungswagen brachte den 48-Jährigen mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Roller musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro. Die Polizei sperrte die Straße für die Unfallaufnahme. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.