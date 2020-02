Hagen. Das gibt es auch noch: Die Gebühren für den Rettungsdienst in Hagen sinken. Ab 1. März gelten die neuen Sätze.

Rettungsdienst in Hagen soll preiswerter werden

Die Gebühren für den Rettungsdienst in Hagen sinken zum 1. März dieses Jahres. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Grundsätzlich gilt, dass laut den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes die Preise für die Einsätze der Rettungstransportwagen, Notarzteinsatzfahrzeuge sowie Krankentransportwagen kostendeckend kalkuliert werden müssen. Demnach werden für die Nutzung des Rettungswagens (RTW) künftig 569 Euro (bislang 612 Euro) fällig, für das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) 317 Euro (bislang 474 Euro) sowie für den Krankentransportwagen (KTW) ab März dann 178 Euro (bislang 282 Euro). Die letzte Gebührenänderung war erst im Januar 2019 erfolgt.

Finanzloch aus der Vergangenheit

Die eher ungewöhnliche Kostensenkung ist einem Sondereffekt aus den vergangenen Jahren geschuldet. Nachdem sich in Hagen in der Vergangenheit eine massive Unterdeckung im Rettungsdienst aufgestaut hatte, vereinbarte die Stadt mit den Kostenträgern – sprich den Krankenkassenverbänden – deutlich höhere Gebühren, um das entstandene Loch aus der Vergangenheit zu kompensieren. Inzwischen sind die defizitären Jahre weitgehend ausgeglichen, so dass die Gebührensätze schrittweise wieder den tatsächlichen Kosten angepasst werden können.

Grundlage für die Gebührenfestsetzung sind die von der Stadt vorgelegten Kalkulationen, die von den Krankenkassen geprüft und letztlich so akzeptiert wurden.