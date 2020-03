Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.“ Sich auf diese Bibelstelle zu besinnen, ist gerade nicht einfach. Denn was uns widerfährt, ist drastisch. Viele Menschen, zum Beispiel in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, leisten gerade Unglaubliches! Andere sind jetzt sehr allein. Wir alle müssen unseren Alltag umstellen wie in einem noch nie da gewesenen Maß. Vieles steht still.

Infobox Niemand ist allein Wir sind für Sie da! Wenn Sie Hilfe oder Zuspruch brauchen, nehmen Sie Kontakt zu den Pfarrern Ihrer Kirchengemeinde auf. Die Kontaktdaten finden Sie auf den entsprechenden Internetseiten oder über die Homepage des Evangelischen Kirchenkreises: www.kirchenkreis-hagen.de. Auch die Telefonseelsorge ist telefonisch (0800.1110111 oder 0800.1110222), per E-Mail oder Chat (online.telefonseelsorge.de) stets erreichbar.

Aber: Im Hintergrund sind etliche Menschen intensiv damit beschäftigt, zum Beispiel Gemeinschaft auf anderen Wegen zu ermöglichen. Das gilt natürlich auch für uns als Kirche, die wir in dieser Zeit umso mehr einen seelsorglichen Auftrag haben. In den Gemeinden arbeiten die Menschen mit Hochdruck daran, nachbarschaftliche Hilfe für all jene zu organisieren, die das Haus nicht verlassen sollen. Viele entwickeln neue geistliche Formate, die zum Beispiel über die Internetseiten der Kirchengemeinden abrufbar sind oder auf postalischem Weg zu jenen gelangen, die keine digitalen Nutzungsmöglichkeit haben.

Kirchen läuten um 11 Uhr

An den kommenden Sonntagen sollen ab morgen die Glocken der Hagener Kirchen um 11 Uhr für fünf Minuten läuten. Alle Gemeinden im Ev. Kirchenkreis Hagen und im Kath. Dekanat Hagen-Witten sind dazu aufgefordert. Wir laden außerdem gemeinsam alle Menschen ein, jeden Abend ein Licht der Hoffnung anzuzünden; dann, wenn Sie Zeit dafür finden, eine Kerze in ihr Fenster zu stellen, inne zu halten, vielleicht ein Gebet zu sprechen.

Wenn das viele Menschen tun, ist diese Gemeinschaft nicht nur ein starkes Gefühl, sondern sie ist auch sichtbar - trotz räumlichen Abstands. Der ist übrigens nicht gleichzusetzen mit sozialer Distanz! Wir haben so viele Möglichkeiten, uns nah zu sein. Und wir können sie nutzen. Denn die Situation gibt doch vielen von uns eines, was uns sonst oft daran hindert, neue Wege zu gehen: Zeit! Und das ist nicht nur für uns als Kirche ein große Chance. Der Glaube steht nicht still.