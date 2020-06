Rätselhafter Messerangriff auf jungen Mann in Hagen

Hagen-Mitte. Die Polizei ermittelt in einem höchst rätselhaften Fall: Ein Junger Mann (21) aus Hagen erhielt am Mittwochabend einen Messerstich ins Bein.

Nach einer überaus rätselhaften Messerattacke in Hagen ermittelt die Kripo gegen zwei unbekannte Verdächtige.

Sie sollen am Mittwochabend am Märkischen Ring zwischen der Adolf- und der Gertrudstraße einem 21-jährigen Hagener ins Bein gestochen haben. Einer der Unbekannten sprach ihn an, der andere versetzte ihm unvermittelt einen Messerstich in den Oberschenkel. Dann ergriffen die zwei Unbekannten die Flucht in Richtung Altenhagen.

Opfer im Krankenhaus

Der junge Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, er musste allerdings ins Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht, so ein Polizeisprecher.

Die Beamten suchen nun nach den geflüchteten Männern und sind bemüht, die Hintergründe der Tat aufzuklären. Beide Täter waren 20 bis 22 Jahre alt und trugen einen Drei-Tage-Bart. Einer war etwa 1,90 m groß. Er trug eine Louis Vuitton-Umhängetasche und eine Kappe der Marke Gucci. Der zweite Täter trug ein rotes T-Shirt und hatte die Haare mit Gel hochfrisiert.

Hinweise zum Geschehen, den Tätern oder deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter 02331-986 2066 entgegen.