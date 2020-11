Quarantäne gilt an zahlreichen Hagener Schulen

Aufgrund von Corona-Fällen werden an Hagener Schulen immer häufiger die Kinder in häusliche Quarantäne geschickt.

Hagen. An zahlreichen Hagener Schulen gelten coronabedingt strenge Quarantäneauflagen. Hier ein Überblick über die betroffenen Bildungseinrichtungen.

Die Corona-Pandemie bringt weiterhin den Rhythmus an zahlreichen Hagener Schulen durcheinander. Weitere Bildungseinrichtungen sind zu Wochenbeginn von Quarantänemaßnahmen betroffen, da eine positiv auf das Coronavirus getestete Person die jeweilige Einrichtung besucht beziehungsweise dort gearbeitet hat. Hier ein aktueller Überblick: Freie Evangelische Grundschule Hagen, Realschule Halden, Realschule Hohenlimburg, Heinrich-Heine-Realschule, Fritz-Steinhoff-Gesamtschule, Gesamtschule Eilpe, Gesamtschule Haspe, Theodor-Heuss-Gymnasium, Gymnasium Hohenlimburg sowie Cuno-Berufskolleg I und II.

Für eine Woche Distanzunterricht

Darüber hinaus musste das Rahel-Varnhagen-Kolleg den Schulbetrieb zunächst für eine Woche in den Distanzunterricht verlagern. Aufgrund unterschiedlicher Coronafälle, die mit der Schule in Verbindung stehen, befinden sich zurzeit so viele Lehrkräfte in Quarantäne, dass ein Präsenzunterricht nicht aufrechterhalten werden kann.

Das Gesundheitsamt ist mit den betroffenen Einrichtungen im engen Austausch und ermittelt die Infektionsketten. Direkte Kontaktpersonen werden gegebenenfalls getestet. Die Abstriche finden bewusst mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung statt, da das Virus sich in der Regel nicht unmittelbar nach Ansteckung nachweisen lässt. Alle Betroffenen müssen bis zum Vorliegen der Testergebnisse zunächst in Quarantäne bleiben. Über das weitere Vorgehen entscheidet das Gesundheitsamt dann im Rahmen des Infektionsschutzes, sobald die Testergebnisse vorliegen.