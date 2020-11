Prozess in Hagen: Tote Nachbarin im Keller verscharrt

Geradezu verschämt verdeckt der Rentner (75) auf dem Angeklagtenstuhl mit einem orangefarbenen Aktendeckel sein Gesicht. Er will sich vor den Kameraobjektiven der Journalisten schützen.

Doch die Wahrscheinlichkeit, dass ihn außerhalb der Gefängnismauern jemand wiedererkennen könnte, ist nicht groß: Sollte das Schwurgericht den Anklagevorwurf des Totschlags durch Urteil bestätigen, wird er seinen Lebensabend wohl hinter Gittern verbringen müssen.

Angeklagter soll Opfer erwürgt oder erdrosselt haben

Angeklagte soll seiner Nachbarin gedroht haben Der Kellerboden war aufgestemmt, die Leiche in einem Fass dort verscharrt worden: in einem 1,20 Meter langen und 50 Zentimeter tiefen, ausgehobenen Erdloch, wie ein Grab. Abgedeckt mit Speisfässern und vier Säcken Zement (jeder 25 Kilo schwer). Der Angeklagte soll auf einer Eigentümerversammlung im Jahr 2019 seiner Nachbarin gedroht haben: Er werde ein Loch graben, indem diese verschwinde, so dass sie niemand finde. Seit dem Tattag am 19. Mai befindet er sich in Untersuchungshaft.

Was könnte den alten Herrn mit dem rundlichen Gesicht, dem weißen Bart und der schmalen Goldrandbrille, was könnte den Rentner, der wie ein gemütlicher Großvater wirkt, zu so einer Wahnsinnstat getrieben haben?

In der spärlichen Anklageschrift klingt der Vorwurf sachlich: Der Angeklagte soll am 19. Mai 2020 seine Nachbarin im gemeinsamen Mehrfamilien-Wohnhaus in Delstern durch Würgen oder Erdrosseln getötet haben, ohne selbst Mörder zu sein.

Jahrelange Streitigkeiten gehen der grausamen Tat voraus

Hinter der unfassbaren Tat soll sich eine aufgeschaukelte Tragöde verbergen: jahrelange Streitigkeiten zwischen den Wohnungseigentümern in dem Mehrfamilienhaus, Zank um einen Stellplatz im Innenhof, gerichtliche Auseinandersetzungen wegen falscher Nebenkostenabrechnungen. Dann eskalierte offenbar die Situation tödlich.

Nachdem ihn die Schwurgerichtsvorsitzende Heike Hartmann-Garschagen belehrt hat, er bräuchte zum Vorwurf nichts zu sagen, dreht sich der Angeklagte im rotbraunen und viel zu weitem Nicki-Pullover schweigend zu seinem Verteidiger Lutz Mollenkott um. „Mein Mandant“, erklärt dieser, „wird zunächst keine Einlassung abgeben.“ So bleibt die Antwort auf ein mögliches „Warum?“ zunächst ungeklärt.

Polizei-Einsatz „leblose Person im Keller“

Es war der Mittwoch vor Vatertag, als um 16.42 Uhr ein Notruf bei der Polizei einging. Der Einsatz lautete „leblose Person im Keller“.

„Vor dem Haus hat der Sohn des Angeklagten auf uns gewartet“, berichtet der Polizeibeamte (28), der als erster an der Delsterner Straße ankam. Der Sohn hätte alle Türen aufgemacht, spontan geäußert: „Hier soll das wohl sein.“ Dann noch zwei Keller aufgeschlossen, hinter einer Stahltür und Gitterstäben, „hier soll sie wohl liegen“.

In einem Eckraum, nicht größer als zehn Quadratmeter, mit einem Bettlaken abgedeckt, zwischen Zementsäcken und Speisfässern, ragten aus einer zugeschütteten Grube zwei Knie in Jeanshose heraus: Die Beine der getöteten Nachbarin (59).

Polizisten legen mutmaßlichem Täter keine Handschellen an

Eine anderer Polizeibeamter (33) erinnert sich, wie derweil der beschuldigte Rentner in der oberen Etage im Wohnzimmersessel saß, stark zitternd, aufgeregt zu Ehefrau und Schwiegertochter sagte: „Jetzt kommt alles hoch. Jetzt merke ich alles, was ich getan habe.“

Der Beamte: „Wir haben ihm keine Handschellen angelegt und ihn erstmal im Sessel sitzen lassen.“