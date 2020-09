Polizei in Hagen verhilft spärlich bekleidetem Mann ins Haus

Haspe. Er hatte fast nichts an und auch keinen Schlüssel „am Mann“: So musste die Polizei in Hagen ausrücken, um einem 33-Jährigen zu helfen.

Also so etwas: Nur mit einer Unterhose angetan stand ein Mann in Haspe am Samstagmorgen in aller Herrgottsfrühe vor seiner Haustür. Ein Zeitungsausträger machte die Polizei um 5.50 Uhr in der Kölner Straße auf den spärlich bekleideten Herrn aufmerksam.

Den Beamten erklärte er, dass er die Nacht über in seiner Wohnung ordentlich gefeiert und dabei kräftig Alkohol getrunken habe. Dies konnten die Polizisten bestätigen, da er kaum in der Lage war, geordnete Angaben zu machen. So konnte er nicht einmal angeben, warum und wie lange er Mann schon vor dem Haus stand. Er wusste auch nicht, wo sich sein Schlüssel befand. „Am Mann“ trug er ihn jedenfalls nicht.

Die Polizisten klingelten bei anderen Hausbewohnern, die die Tür öffneten, so dass der Mann wieder in seine Wohnung, deren Tür offen stand, zurückkehren konnte.

Obdachloser im Papiercontainer

Schon am Freitagabend hatte die Hagener Polizei einen ungewöhnlichen Einsatz hinter sich gebracht. Gegen 21.50 Uhr nahm eine Frau (46) auf dem Steinbrink in Haspe ungewöhnliche Geräusche wahr, die sie nicht zuordnen konnte. Das Klappern ließ ihr keine Ruhe, daher verließ sie das Haus und stellte fest, dass die Laute aus einem großen Altpapiercontainer mit Schiebedeckel drangen.

Da ihr dies nicht geheuer war, informierte sie die Polizei. Vor Ort eingetroffen, nahmen auch die Polizeibeamten die Geräusche wahr. Sie öffneten den Container und staunten nicht schlecht, als sie seinen Mann entdeckten, der offenbar dabei war, sich dort ein Nachtlager einzurichten. Dem Obdachlosen wurde die Unterbringung in einer städtischen Notunterkunft angeboten, was er jedoch ablehnte.

Er ging davon mit den Worten, sich selbst eine andere, geeignete Übernachtungsmöglichkeit zu suchen.