Polizei in Hagen: Einbrecher schlagen tagsüber zu

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Eilpe sucht die Polizei Hagen dringend Zeugen.

Eilpe. Mitten am Tag sind unbekannte Täter in Hagen in eine Wohnung eingebrochen. Jetzt such die Polizei Zeugen.

Mitten am Tag haben Einbrecher in Eilpe zugeschlagen. Ein 31-Jähriger hatte am Montag gegen 13.30 Uhr seine Wohnung an der Eilper Straße verlassen. Als er gegen 20:30 Uhr zurückkehrte, fand er diese durchwühlt vor. Der Hagener rief die Polizei.

Die Beamten durchsuchten alle Räume. Die Einbrecher waren jedoch bereits geflohen. An der Eingangstür fanden die Polizisten keinerlei Einbruchsspuren. Vermutlich stiegen die Täter über die Balkontür am Hinterhof des Hauses in die Wohnung ein.

Polizei Hagen bittet um Hinweise von Zeugen

Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen. Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler unter 02331 986 2066 entgegen.