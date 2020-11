Am Ende klickten die Handschellen: Ein 32-Jähriger ist in Hagen in einer Tankstelle ausgerastet. Die Polizei nahm ihn fest.

Polizei Polizei in Hagen: 32-Jähriger rastet in Tankstelle aus

Hagen. Ein 32-Jähriger ist in Hagen in einer Tankstelle völlig ausgerastet. Der Mann hat versucht, Polizisten anzugreifen und zu verletzen.

Ein 32-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr in einer Tankstelle an der Eilper Straße randaliert. Der Mann musste durch die Polizei zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in das Gewahrsam gebracht werden.

Eine Kassiererin hatte den Notruf gewählt, nachdem der Mann Bier kaufen wollte, mehrere Kunden anschrie und dabei bedrohlich auf diese zugegangen war. Ein Teil der Kundschaft hatte sich laut Angaben der Angestellten daraufhin schnell entfernt. Auch nachdem die Beamten eintrafen, ließ sich der Hagener nicht beruhigen, schrie weiterhin lautstark und schlug mehrfach kraftvoll gegen die Glasscheibe des Verkaufsraumes.

Randalierer beruhigt sich auch im Streifenwagen nicht

Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis. Diesem kam er jedoch nicht nach. Der 32-Jährige klammerte sich zunächst an einen neben ihm befindlichen Kasten und leistete Widerstand. Er weigerte sich, in den Streifenwagen einzusteigen, sperrte sich und versuchte auch während der Fahrt mehrfach gegen die Tür oder die Innenverkleidung des Fahrzeugs zu treten.

Er versuchte zudem einen Polizisten mit einem Kopfstoß zu treffen, dies gelang ihm jedoch nicht. Alle eingesetzten Polizisten blieben unverletzt.