In Hagen ist ein Einbrecher-Trio geschnappt worden. Einer der Täter hatte sich in einem Kinderzelt versteckt.

Polizei Polizei: Hund Friedolin schnappt Einbrecher in Kinderzelt

Hagen. Die Polizei Hagen hat Einbrecher gefasst. Einen der Täter entdeckte Diensthund Friedolin an einem außergewöhnlichen Ort.

Ein Einbrecher hat sich vor der Polizei in einem Kinderzelt versteckt. Allerdings hatte er nicht mit Diensthund Friedolin gerechnet.

Zeugen hatten verdächtige Feststellungen in einer Firma in der Karlstraße gemacht. Dort war gegen 0.30 Uhr immer wieder Licht in den Räumen zu sehen.

Polizei umstellt das Gebäude

Sofort entsandte die Leitstelle mehrere Streifenwagen. Die Beamten umstellten innerhalb kurzer Zeit das gesamte Gebäude. Gemeinsam mit einer Diensthundeführerin durchsuchten die Polizisten zunächst das Erd- und dann das Obergeschoss. Dort entdeckten sie einen aufgebrochenen und durchwühlten Schreibtisch. An einem Tresor erkannten die Beamten Hebelspuren.

Obwohl der Einsatz des Diensthundes mehrmals angekündigt wurde, zeigten sich die Einbrecher nicht. Der belgische Schäferhund hatte offenbar Witterung aufgenommen und arbeitete sich zielstrebig zu einem kleinen Spielzelt für Kinder vor. Die Polizisten zogen das Zelt zur Seite.

Diensthund beißt Einbrecher in die Hand

Unter diesem kauerte einer der Einbrecher. Als dieser sich plötzlich bewegte, biss der Diensthund ihm in die Hand und verletzte den 52-Jährigen leicht.

Nahezu zeitgleich konnten weitere Durchsuchungskräfte die zwei mutmaßlichen Kumpanen des Einbrechers (39,55) stellen. Alle drei wurden vorläufig festgenommen und zwei Pkw, die vor dem Gebäude standen, sichergestellt. Die Kriminalpolizei begann mit den Ermittlungen am Tatort und hat den Fall jetzt übernommen.