Einsatz Öl in Lenne: Sperre an Hohenlimburger Kanustrecke entfernt

Hohenlimburg Zuletzt war durch ein Leck bei einer Firma Öl in den Nahmer Bach und in die Lenne gelaufen. Die Feuerwehr war am Dienstag wieder vor Ort.

Über ein Leck an einer Abluftanlage eines Walzgerüstes auf dem Dach einer Hohenlimburger Firma war in der verganngenen Woche Öl in den Nahmer Bach geraten und von dort aus schließlich in die Lenne. Der Ölfilm auf dme Fluss war deutlich zu erkennen. Noch am vergangenen Freitag waren alle Rückstände durch eine Spezialfirma gereinigt worden. Dazu wurde ebenfalls eine Ölsperre ausgelegt, die auf Höhe der Kanustrecke in Hohenlimburg aufgebracht auf der Wasseroberfläche aufgebracht war.

Zirka drei- bis fünfmal im Jahr werde ein Ölfilm auf der Lenne gemeldet, erklärte die Stadt Hagen in der vergangenen Woche auf Anfrage. „Die Wahrscheinlichkeit, dass hierbei ein Verursacher gefunden wird, ist sehr gering“, so Stadtsprecherin Clara Treude. Meistens handele es sich um kleinere Schäden, die nicht langandauernd und schwer zurückzuverfolgen seien. Die bisherigen, in der Lenne entdeckten Öl-Funde hätten das Gewässer nicht nachhaltig geschädigt.

Am Dienstag rückte die Feuerwehr mit dem Unternehmen Lobbe nun zur Lenne aus, um die Ölsperre wieder einzuholen. Der Einsatz gilt damit als abgeschlossen

