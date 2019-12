Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Öffnungszeiten

Bürgermeister André Dahlhaus hat zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes Jutta und Hermann Russe, Regine Vandenersch (die den Stand ihre Vaters Helmut Kühne fortführt) sowie die evangelische Kirchengemeinde Breckerfeld ausgezeichnet.

Dahlhaus lobte auch Hans Pfingsten, der mit Peter Paziorek einst den Markt aufgebaut hat.

Der Weihnachtsmarkt rund um die Evangelische Jakobuskirche ist am heutigen Samstag, 14 bis 22 Uhr, sowie am Sonntag, 12 bis 20 Uhr, geöffnet. Jeweils ab 14 Uhr ist der Advents- und Bärenmarkt im Heimatmuseum an der Museumsgasse geöffnet.