OB Schulz lobt Ehrenamt

Gastgeber Erik O. Schulz betonte in seinem Grußwort, dass die christlichen Kirchen als Sprachrohre für Gerechtigkeit, Frieden und Geschwisterlichkeit wichtige Zeichen für den Umgang der Hagener miteinander setzten: „Wir müssen zu einer versöhnlichen Verschiedenheit in der Stadt finden.“

Die wachsende Individualisierung und Ich-Bezogenheit, so der Oberbürgermeister weiter, sei in allen Institutionen, die sich um das Gemeinwesen bemühen, spürbar. Dennoch kümmerten sich 50.000 Bürger in Hagen ehrenamtlich um die Stadtgesellschaft und damit um ihre Nächsten.

Dies geschehe allerdings „meistens ganz still und leise“. Daher der Appell von Schulz: „Wir müssen mehr darüber sprechen, um Nachahmer zu motivieren und es ihnen gleich zu tun.“