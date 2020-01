Infobox Neun Paare in Hamm

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neun Paare in Hamm

Insgesamt heirateten am Silvestertag neun Paare an verschiedenen Orten in Hamm.

Das Hagener Standesamt war vom 23. Dezember bis zum 31. Dezember 2019 geschlossen. Seit dem 2. Januar stehen die Standesbeamten den Bürgern wieder zur Verfügung. Da ab diesem Tag mit längeren Wartezeiten zu rechnen war, empfahl das Hagener Standesamt, sich ab dieser Woche wieder zu melden, um beispielsweise Eheschließungen anzumelden. Das Standesamt befindet sich in der Rathausstraße 11 in Hagen.