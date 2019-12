Neuer Kalender mit historischen Hohenlimburger Bildern

Ein Besuch an der Rezeption des Bentheimer Hofes 1962, ein Spaziergang über die Iserlohner Straße 1959 und ein Blick auf den Hohenlimburger Bahnhof im Jahr 1910 – nur drei von zwölf historischen Bildern, die in den „Hohenlimburger Impressionen“ zu sehen sind. Seit 1996 präsentiert Thomas Ludwig den Kalender, seit Donnerstag ist die 25. Auflage erhältlich – in veränderter Form.

„Es haben uns viele Menschen angesprochen, die den Kalender zwar schön finden, aber nicht jedes Blatt abreißen wollen“, so Ludwig. Deshalb erscheinen die „Hohenlimburger Impressionen“ dieses Jahr erstmals nicht mit Einzelblättern zum Abreißen, sondern fest verbunden zum Umblättern.

„Mir gefällt dieses Format eigentlich nicht“, verrät Ludwig. „Aber als ich die fertigen Kalender dann aus der Druckerei abgeholt habe, dachte ich mir, das sieht doch ganz gut aus.“

Für jeden Monat zeigt der Kalender ein anderes historisches Motiv aus Hohenlimburg. In den Jahren sind bislang 300 verschiedene Schwarz-Weiß-Fotografien abgedruckt worden.

Mittlerweile ist der Kalender fest etabliert, immer wieder meldeten sich Leute, die alte Fotos anbieten, erzählt Ludwig. Er gestaltet und produziert die Kalender über seine Agentur in Eigenregie.

Weit über das Regionale hinaus gehen die Ziele, die seine Kalender dann ansteuern. Denn mitnichten hängen die „Hohenlimburger Impressionen“ nur in Hohenlimburg. „Ich habe sie schon nach Finnland, in die USA und Australien geschickt“, so Ludwig. Letztes Jahr sei ein Exemplar nach Moskau gegangen. „Und nach Plettenberg – allerdings nicht den Ort im Sauerland, sondern der gleichnamigen Stadt in Südafrika.“

Ab heute sind die „Hohenlimburger Impressionen 2020“ zum Preis von 8,95 Euro erhältlich. Die Kalender gibt es bei Büromöbel Blesel, Spannstiftstraße, in der Hohenlimburger Buchhandlung, bei Spielwaren Gündel, in der Lottoannahme Schellhas, Lottoannahme Marx, der Weinhandlung Steinbach und an „Kikis Schlemmerexpress“.

Thomas Ludwig verlost fünf Exemplare der Hohenlimburger Impressionen an die ersten fünf Anrufer, die sich am heutigen Freitag ab 12 Uhr unter