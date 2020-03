Neue Tafel enthüllt: Auszeichnung fürs Alte Stadtbad Haspe

Der Hagener Heimatbund zeichnet prägnante historische Gebäude und Plätze mit Tafeln aus, die den Bürgern die Tür zur heimischen Geschichte öffnen. Auch das ehemalige Stadtbad Haspe wurde nun mit einer Infotafel ausgestattet.

Gestartet war das Projekt bereits 2006. Seitdem wurden 55 bauhistorische Informationstafeln für Orte in Hagen angefertigt. Die Gebäude stehen oft unter Denkmalschutz, es ist aber kein Auswahlkriterium.

Individuelle Anpassung an die jeweilige Stätte

Von der Idee bis zum Anbringen der Schilder vergehen mehrere Monate, teils sogar Jahre. Die ehrenamtliche Arbeit startet bei der Recherche über das Gebäude an sich und den Eigentümer und geht bis hin zur Gestaltung und individuellen Anpassung an die Stätte.

Ein Teil der Umsetzung geschieht vor Ort, sodass in der Regel fünf bis sechs persönliche Besuche der Freiwilligen nötig sind. „Unsere Mühen werden belohnt, wenn wir die Infotafeln in den Besitz der Bürger geben“, sagt Stefan Fuhrmann vom Heimatbund über den Aufwand des Projekts. Das Projekt trage nicht nur eine pädagogisch-kulturelle Bedeutung, es sei auch als touristischer Anreiz wertvoll.

Für drei weitere Schilder in Haspe wurden Schilder erstellt

Neben der Villa Laufenberg nahe der Innenstadt wurden für drei Hasper Bauten aus den 1920-er Jahren vom Architekten Günther Oberste-Berghaus, der sich im Hasper Stadtbild verewigt hat, Schilder erstellt. Für das ehemalige Umformerwerk der Hagener Straßenbahn, das ehemalige Stadtbad Haspe und die ehemalige Berufsschule Haspe, die mittlerweile das Christian-Rohlfs-Gymnasium ist. Die finanziellen Mittel für die Projektumsetzung kommen von der Denkmalbehörde. „Unsere Aufgabe ist es, die Denkmalpflege zu schützen und zu unterstützen“, sagt Ina Hanemann von der Denkmalbehörde. „Das Schild am Alten Stadtbad ist lange überfällig.“ Fußläufig habe man die Möglichkeit, die drei mit Informationen ausgestatteten Gebäude in Haspe zu erkunden.

Manche Hausbesitzer legen dem Heimatbund Steine in den Weg

Manche Hausbesitzer legen den Ehrenamtlichen aber Steine in den Weg und wollen verhindern, dass eine Tafel angebracht wird. Zudem beklagt der Heimatbund den Verlust von Schildern, die zerstört wurden. Fuhrmann kann das nicht nachvollziehen: „Wir sind an der Hagener Geschichte interessiert und wollen sie dokumentieren, damit sie nicht in Vergessenheit gerät“.

In Kürze werden in der Cuno-Siedlung drei weitere Infotafeln aufgehängt. Außerdem sind neun Schilder für das zweite Jahresquartal in konkreter Planung.