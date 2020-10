Neben Corona: Neun EHEC-Fälle im Lockdown in Hagen

Das Hagener Gesundheitsamt arbeitet in der Corona-Pandemie am Anschlag. Deshalb sind – bei vollstem Verständnis – auch keine großen Einordnungen zu erwarten, wenn es derzeit um gesundheitliche Themen geht, die nicht mit Corona zu tun haben. Aber: Während Corona wütet, stecken sich die Hagener auch mit anderen meldepflichtigen Krankheiten an, die teilweise über Leben und Tod entscheiden. Ein Blick auf das Nicht-Corona-Infektionsgeschehen seit Anfang des Jahres in der Stadt.

Andere Infektionskrankheiten müssen ebenfalls durch die Behörde betreut werden

„Eine allgemeine Einordnung der aktuell auftretenden Infektionskrankheiten kann das Gesundheitsamt aufgrund der hohen Arbeitsbelastung durch die Coronapandemie momentan nicht leisten“, erklärt Stadt-Pressesprecher Michael Kaub stellvertretend für Gesundheitsamtsleiterin Anjali Scholten. Die Leiterin der Gesundheitsbehörde lässt aber auch erklären: „Ja, einige der Infektionskrankheiten sind tatsächlich sehr gefährlich und müssen neben dem Fokus auf die Corona-Pandemie sehr gründlich und aufmerksam durch das Gesundheitsamt betreut werden.“

Im Fall von Tuberkulose beispielsweise gehe das Gesundheitsamt den Fällen direkt nach und begleite sie engmaschig. Betroffene Personen würden unverzüglich im Krankenhaus behandelt. Die Erkrankung wird durch unterschiedliche Mykobakterien verursacht und befällt in den allermeisten Fällen die Lunge, als Lungentuberkulose.

Nicht in allen europäischen Ländern wird ordentlich gegen Hepatitis geimpft

Rund ein Drittel der Weltbevölkerung gilt laut Weltgesundheitsorganisation als tuberkulosekrank. 20 Menschen steckten sich bislang in Hagen in diesem Jahr damit an. 25 Menschen infizierten sich mit Hepatitis B an und litten folglich unter der viralen Leberentzündung, gegen die es bei Typ „B“ eine Impfung gibt. Gegen Hepatitis C, womit sich 18 Menschen ansteckten, gibt es keine Impfung. Dieser Typ wird in den meisten Fällen über Blut übertragen. „Auch bei Hepatitis müssen unverzüglich entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Zum Beispiel Überprüfen bzw. Nachholen von Impfungen im Umfeld der betroffenen Person“, erklärt das Hagener Gesundheitsamt. „In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission, Säuglinge gegen Hepatitis zu impfen. Das passiert nicht in allen europäischen Ländern“, erklärt das Gesundheitsamt.

Anjali Scholten leitet das Hagener Gesundheitsamt Foto: Alex Talash

EHEC-Ansteckungen sind in dieser Anzahl ungewöhnlich

Ungewöhnlich erscheint für das Hagener Gesundheitsamt, dass es in diesem Jahr bereits neun EHEC-Infektionen gab. „Woher die Häufung der Fälle kommt, lässt sich schlecht eruieren. Vielleicht hängt sie damit zusammen, dass während des Lockdowns viele Menschen viel Zeit gemeinsam zu Hause auf engem Raum verbracht haben, was eine Ansteckung begünstigt“, so Anjali Scholten. 2008, 2009 und 2011 hatte es in Teilen Deutschlands breitere EHEC-Ausbrüche gegeben.

Die krankheitsauslösende Stämme des Darmbakteriums „Escherichia coli“ verursachen die Erkrankung, die oft mit Brechdurchfall einhergeht. Die Bakterien werden mit dem Kot infizierter Tiere ausgeschieden. Das Fell von Rindern und anderen Wiederkäuern kann mit Kotspuren verunreinigt sein. Durch Berühren und Streicheln von Tieren können die Bakterien an die Hände und von dort in den Mund gelangen. Auch das Spielen auf Wiesen, auf denen Wiederkäuer gehalten werden, stellt ein Ansteckungsrisiko für Kinder dar

Impfungen gibt es auch gegen Windpocken und Keuchhusten. Dennoch treten bislang 14 sowie sechs Fälle der Krankheiten allein in diesem Jahr auf. Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfungen in beiden Fällen. Keuchhusten, der altersunabhängig auftritt, kann für Säuglinge tödlich sein.