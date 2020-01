Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nächstes Projekt am Kuhlerkamp

Die HEG entwickelt zurzeit mehrere Projekte parallel. So beginnen in diesem Sommer bereits die Erschließungsarbeiten für die Fläche Auf der Gehre in Eppenhausen. So kann sofort mit der Vermarktung begonnen werden, sobald die erforderlichen politischen Beschlüsse gefasst sind.

Außerdem werden neue Baugrundstücke an der Keplerstraße in Dahl entwickelt, die allerdings schon weitgehend vergeben sind. Als nächstes Projekt hat die HEG noch Flächen am Kuhlerkamp im Angebot. Weitere Informationen finden Interessenten im Internet unter www.heg-hagen.de