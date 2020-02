Auch wenn er am späteren Nachmittag gegenüber unserer Zeitung sagte, dass es irgendwie „okay“ für ihn sei – der amtierende Oberloßrock Andreas Kohaupt, den sie in Boele alle nur „Kloppo“ nennen, war geknickt.

Der Straßenkarneval mit den vielen Tausenden Familien am Wegesrand ist traditionell das große Finale für die Symbolfigur der Boeler Loßröcke. Ein Moment voller Stolz, Heimatgefühl und Nähe für den, der den großen Zylinder eine Session tragen darf. „Es fehlt etwas“, sagt Kohaupt, „es ist so, als wenn ein Sportler nicht in das ersehnte Finale einzieht.“

Aber Kohaupt, der mit seiner Herzdame Nora im Mai einen Sohn erwartet, weiß auch, welche Verantwortung und welcher Druck auf dem Verein der Boeler Loßröcke an diesem stürmischen Sonntag lastete. „Das war schon genau die richtige Entscheidung. Das hätten wir uns nie verziehen, wenn da irgendwas passiert wäre. Und ich muss auch sagen, dass ich mich sehr freue über die vielen Nachrichten, die auf meinem Handy eingegangen sind. Vielen tut diese Absage weh und sie haben mich aufgemuntert.“

Vielleicht rollt der Zug im Mai

Dass die Loßröcke im 70. Jahr ihres Bestehens alles daran setzen werden, dass ihr großes Highlight, der Boeler Zug, doch noch stattfindet, daran hat Kohaupt keinen Zweifel. „Im Hintergrund gibt es schon viele Überlegungen, wie man das schaffen kann, wir werden etwas auf die Beine stellen. Vielleicht rollt der Zug im Mai – am Wochenende der traditionellen ,Boeler Rocknacht’ – durch die Straßen des Hagener Nordens.“

Bislang zwei Ausfälle

Der Boeler Zug ist in seiner 70-jährigen Geschichte bislang nur zweimal ausgefallen: 1962 wegen zu starken Schneefalls (Oberloßrockpaar waren Engelbert I. und Gundi I.) und 1992 wegen des Irak-Kriegs. Das Paar damals: Erhard I. und Elke I.

Die Freiwillige Feuerwehr Boele-Kabel feiert bis in den späten Abend hinein. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Unterdessen blieb dem Oberloßrock-Paar dennoch kaum Zeit zum Durchatmen:

Rappelvoll war es dieses Mal nicht draußen auf der Treppe­ des Amtshauses, sondern notgedrungen im Flur des Gebäudes. Dort übergab Heinz-Dieter Kohaupt – gerührt, traurig und stolz zugleich – seinem Sohn Andreas den Boeler Ring.

Die Stimmung entspannte sich, als der Oberloßrock die elf närrischen Gesetze verlas. In diesen verspricht Andreas I. zum Beispiel, den Hengsteysee durch einen Seehafen aufzuhübschen, „damit sich die Boeler Bevölkerung künftig auf Kreuzfahrten vom Nordpol bis in die Karibik begeben kann.“

Außerdem soll die Boeler Kinderstation wieder eröffnet werden, damit endlich wieder „echte Boeler Jungen und Mädchen geboren werden können.“

Politische Anspielungen und Botschaften

Wie üblich, enthielten auch in diesem Jahr einige der närrischen Gesetze politische Anspielungen und Botschaften. So verfügt ein Gesetz, dass Boele einen Weltraumbahnhof erhält, um künftig alle Rechts- und Linksradikalen des Landes auf den Mond schießen zu können.

Beste Stimmung bei der Boeler Stehung im Festzelt am Hilgenland. Foto: Marcel Krombusch / WP

Und nach dem offiziellen Akt im Amtshaus? Da warteten nachmittags noch repräsentative Termine und am Abend die Afterzoch-Party in der Loßrockhalle auf das amtierende Oberloßrockpaar.

Am Nachmittag fand außerdem noch eine Afterzug-Party im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Boele-Kabel statt, die sehr gut besucht war.

Bereits vor dem eigentlichen Karnevalszug hatte es in Boele, Vorhalle und Haspe noch Feierlichkeiten zum großen Karnevals-Finale gegeben.

Die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Vorhalle und die Karnevalsgesellschaft Volmefunken hatten zu ihren großen und sehr gut besuchten Prunksitzungen geladen. In Vorhaller Stadtteilhaus und im Hasper „Boni“. Beide Veranstaltungen waren mit hochklassigem Karnevalsprogramm gespickt.

Am Freitag hatte am Hilgenland in Boele die „Boeler Stehung“ (das Gegenteil von Sitzung) stattgefunden. Die Veranstaltung war wegen des großen Andrangs vom Gemeindehaus der evangelischen Kirche an der Schwerter Straße ins Festzelt ans Hilgenland umgezogen. Und das Zelt war rappelvoll mit Besuchern.