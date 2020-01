Hohenlimburg. Nach Kritik am „Hagen“-Logo ändert der Discounter das Design für seine Märkte in Hohenlimburg. Beschwerden über Soziale Medien organisiert

Nach Kritik: Aldi gestaltet Logo für Hohenlimburger Filialen

Die neue Aldi-Filiale in Elsey war kaum ein paar Tage alt, da gab es von einigen Hohenlimburgern bereits Kritik. Denn auf dem großen Regional-Logo hinter dem Kassenbereich stand in dicken Lettern „Ihr Aldi Hagen“. Viele fühlten sich gestört und äußerten ihren Unmut auf Facebook.

„Wir haben einige Stimmen der Hohenlimburger aufgegriffen, die sich über Hohenlimburger Seiten über das ,Ihr Aldi Hagen’ aufgeregt haben“, sagt Fabian Rißmann, der auf Facebook die Gruppe „Hohenlimburg Ost“ betreut. Im Namen der Seite wurde dann ein Brief an Aldi-Nord verfasst. Darin schlug Rißmann vor, das Logo zu „Ihr Aldi Elsey“ oder „Ihr Aldi Hohenlimburg“ zu ändern oder es abzunehmen, „um Vandalismus und Unmut der Bürger der Stadt vorzubeugen“. Schon nach fünf Tagen habe der Discounter auf den Beschwerde-Brief reagiert, sagt Rißmann, und angekündigt, das Logo zu entfernen.

Neues Logo wird erarbeitet

Auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt Aldi-Nord die Beschwerden aus Hohenlimburg, ohne die genaue Zahl an kritischen Zuschriften zu nennen. Man habe sich aber dazu entschlossen, ein eigenes lokales Logo zu erstellen. „Dieses befindet sich derzeit in der Erarbeitung und wird in den nächsten Wochen in unseren Märkten an der Esserstraße und der Bahnstraße das Hagener Markt-Logo ersetzen“, kündigt Christian Salmen, Sprecher Aldi-Nord, an. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man aber noch keine genauen Details zur Ausgestaltung des neuen Logos für die Märkte in Hohenlimburg geben.

Rißmann sieht die Aktion als Erfolg. „Mich und andere stört es, wenn unsere liebevolle Kleinstadt mit schöner Geschichte so unterdrückt wird, dass sie überall durch Oberbegriffe langsam schwindet“, sagt er. „Hohenlimburg ist für uns nicht Hagen, wir haben ganz viel Potenzial was in uns steckt, aber durch die Nicht-Nennung von Hohenlimburg hören und sehen sie uns nicht mehr.“

Positive Stimmen aus Hohenlimburg

Bei einer Umfrage auf Facebook begrüßten auch viele Hohenlimburger, dass der Discounter auf die Beschwerde eingeht. „Ich finde es als Hohenlimburger toll, dass sich ein Konzern wie Aldi damit beschäftigt“, sagt etwa Marcus Budde. „Hohenlimburg wird immer meine Heimat sein , ganz egal, was da auf dem Ortsschild steht. Aber wenn ich Aldi Hagen lese, fühle ich mich da einfach fremd“, sagt auch Edgar Rogalla. „Danke, dass da jetzt was passiert.“

Kein Anlass zum Aufregen

Nicht jeder Hohenlimburger zeigt Verständnis für die ganze Aufregung rund um das „Hagen“-Logo in der Aldi-Filiale. „Völlig egal, von mir aus könnte da auch Aldi Europa stehen“, findet etwa Jan-Philip Eckert. „Man kann es übertreiben“, sagt auch Christine Seisselberg.

Mit Logos als Nahversorger profilieren

Der Discounter Aldi-Nord besitzt mehr als 2200 Märkte und will sich auch über lokale Logos als regionaler Nahversorger in den Filialen profilieren.

Im Zuge der Modernisierung nach dem aktuellen Filialkonzept erhält daher jeder neu eröffnete Markt im Kassenbereich ein regional gestaltetes Logo der jeweiligen Stadt oder Gemeinde.

Diese Logos sind versehen mit stilisierten Darstellungen lokaler und regionaler Wahrzeichen, Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten.