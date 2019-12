Brandexperten haben eine Silvesterrakete in Nähe des Hauses in Hagen-Helfe, in dem es am Samstag gebrannt hat, gefunden.

Nach Hausbrand in Hagen-Helfe Silvesterrakete gefunden

Eine Silvesterrakete haben die Brandexperten der Kriminalpolizei bei einer Tatortbegehung in Helfe gefunden.

Am Samstagabend, 28. Dezember, hatte es dort in einem Reihenhaus im Eschenweg gebrannt. Verletzt wurde niemand. Ersten Zeugenaussagen zufolge sollen Jugendliche in der Nähe des Brandortes Feuerwerkskörper angezündet haben.

Ob die sichergestellte Silvesterrakete das Feuer verursacht hat, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Wer hat in der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr im Bereich des Eschenwegs verdächtige Personen wahrgenommen, die Feuerwerkskörper anzündeten oder den Ort fluchtartig verlassen haben? Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Telefonnummer 986 -2066 entgegen.