Hagen. Mülltonnen dürfen nur am Abfuhrtag auf dem Gehweg stehen. Doch daran halten sich viele nicht. Die Stadt Hagen hat jetzt Kontrollen durchgeführt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mülltonnen auf dem Gehweg: Stadt Hagen kontrolliert Verstöße

Stehen gelassene Mülltonnen sorgen immer wieder auf Hagens Straßen und Gehwegen für Ärger. Ein Team aus Mitarbeitern des Stadtordnungsdienstes, des Hagener Entsorgungsbetriebs, der Polizei sowie der Waste Watcher hat jetzt eine Schwerpunktkontrolle in Haspe durchgeführt, um Verstöße gegen die Abfallsatzung zu ahnden und die Hagener Bürger für dieses Thema zu sensibilisieren.

Die Abfallsatzung der Stadt Hagen regelt, dass Müllbehälter nur am Abfuhrtag an der Straße oder auf den Gehwegen stehen dürfen. Achtlos stehen gelassene Abfalltonnen, so die Stadt, werteten nicht nur das Straßenbild ab, sondern könnten auch Blockaden oder Gefahren im Straßenverkehr darstellen. Das Einsatzteam stellte bei der Schwerpunktkontrolle in Haspe Verstöße gegen die Abfallsatzung in mehr als 20 Fällen fest. Diese werden mit einer Geldbuße von 60 Euro geahndet. Die Schwerpunktkontrollen finden zukünftig regelmäßig in ganz Hagen statt.